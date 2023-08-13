وزير الدفاع التركي: لا حل في ليبيا دون تركيا وسنواصل أنشطتنا فيها

ليبيا – قال وزير الدفاع التركي يشار غولر،إن إرسال تركيا قوات عسكرية إلى ليبيا جاء استجابة لدعوة الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

غولر وفي مقابلة مع قناة “A Haber” التركية، نقلته وكالة “الأناضول “،أمس السبت، شدد على أن الجهود التركية ساهمت في إطلاق المسار السياسي في ليبيا بعد تحقيق التواجد التركي التوازن بالبلاد.

وتابع مزاعمه بالقول : “الجميع على دراية بأن لا حل في ليبيا دون تركيا، والجميع يعلم أهداف تواجد دول أخرى في ليبيا بخلاف تركيا التي ليست لها مآرب تلك الدول”.

وزير الدفاع التركي ختم :”سنواصل أنشطتنا في ليبيا منطلقين من شعار ليبيا لليبيين، فنحن نريد إنشاء جيش ليبي واحد”.