بتهم تتعلق بتهريب الوقود.. سجن آمر فرقة عسكرية تؤمن مصفاة الزاوية

كشف مكتب النائب العام عن سجن النيابة العامة لآمر سرية الإسناد المكلفة بحماية مصفاة الزاوية بتهم تهريب الوقود والمحروقات.

وقال مكتب مكتب النائب العام إنه جرى أخذ إجراءات أخرى لملاحقة متهمين آخرين في أعمال التهريب بينهم إداريون يعملون في المصفاة.

وتابع مكتب النائب العام أنه جرى قفل أدوات التوزيع التي استعملت في نشاط تهريب المحروقات، مشيرا إلى تغيير مجلس إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط.

وأضاف مكتب النائب العام أنه جرى إسناد تأمين المصفاة إلى اللواء 52 مشاة التابع إلى المنطقة العسكرية الساحل الغربي، المنشأة حديثا بقرار من المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي.

وكان النائب العام الصديق الصور اجتمع في يوليو الماضي مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي صلاح النمروش وآمر اللواء 52 مشاة محمود بن رجب.

وبحسب مكتب النائب العام حينها فإن ملف تهريب المحروقات في المنطقة الغربية؛ وتنامي سلوكيات التهريب من مصفاة الزاوية تصدرت الاجتماع.

واتفق المجتمعون حينها على مباشرة اللواء 52 مشاة مهمة حراسة مصفاة الزاوية؛ وقفل أدوات التوزيع التي استعملت في نشاط تهريب الوقود.

المصدر: مكتب النائب العام

