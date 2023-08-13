حكومة الوحدة الوطنية تقرر صرف منحتي الأبناء و”الزوجة” للربع الثالث لـ 2023

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، تعليمات عاجلة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات فوق 18 سنة للربع الثالث للعام 2023.

وجاء ذلك في كتاب وجهه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني بعنوان “هام وعاجل” بشأن منحتي الأولاد الزوجة والبنات فوق 18 سنة.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، أبلغ جمعة وزيرة الشؤون الاجتماعية بأن تعليمات دبيبة تقضي بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة ومنحة الأولاد للربع الثالث للعام 2023، والتنسيق مع وزارة المالية بالخصوص وإبلاغه بما اتُخِذ من إجراءات.

والخميس الماضي، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، صرف الربعين الثالث والرابع من منحة الزوجة والأولاد، في الموعد المقرر لهما.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع إدارة مشروع منحة الزوجة والأولاد، والهيئة العامة للمعلومات (منصة الأحوال المدنية)، بموجب اتفاقية ثلاثية أبرمت سابقًا لصرف مستحقات المواطنين في موعدها.