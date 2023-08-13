“الدبيبة” يتابع أوضاع مستشفى الجلاء في مدينة بنغازي

الوطن| رصد

تابع رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد، أوضاع مستشفى الجلاء في مدينة بنغازي، مع مدير المستشفى محمد العبدلي، ووكيل الصحة للشؤون الفنية سمير كوكو، ومدير إدارة الشؤون المالية، ورئيس لجنة العطاءات بالمستشفى.

بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالحكومة المنتهية، ومدير جهاز الإمداد الطبي المكلف.

هذا وقدم مدير المستشفى عرضاً ضوئياً يبين أوضاع الصيانة والتطوير والنواقص الأساسية للمستشفى.

وأصدر الدبيبة تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، باستكمال أعمال الصيانة والتجهيز، كما أصدر تعليماته لجهاز الإمداد الطبي بتوفير المستلزمات الطبية اللّازمة للمستشفى لتمكينه من استقبال الحالات المرضية وتقديم الخدمات الصحية المرجوة.