تاياني: اتفاقية ليبيا وتونس لمساعدة المهاجرين خطوة إيجابية

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأحد، أن “الاتفاقية الليبية التونسية لمساعدة المهاجرين هي بالفعل خطوة إيجابية”.

وقال تاياني، في مقابلة لصحيفة “لاستامبا” في سياق تعليقه على تقديم صندوق النقد الدولي ملياري دولار إلى تونس؛ قائلا: “لا يمكن توقع بذل تونس جهودا مستحيلة لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا”.

وأضاف أنه “إذا ضاعفت تونس جهودها في المنطقة، فسيتحول البحر الأبيض المتوسط إلى مقبرة للمهاجرين، على حد تعبيره.

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي، أن بلاده “تعمل مع الشركاء الأفارقة لتنفيذ خطة ماتي لتطوير القارة”.

وختم مؤكدا على ضرورة “وجود شراكة لاستخراج الخامات من الأراضي الإفريقية مع تجنب فكرة اتهام إيطاليا بالمستعمر الجديد”.