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تكاله وقادربوه يؤكدان ضرورة مواجهة الفساد الإداري

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكاله،موقف المجلس الثابت حيال مكافحة الفساد بكافة أشكاله عبر الأجهزة الرقابية الفنيّة المتخصّصة، وضرورة تكاثف كافة المؤسسات في ذلك.

جاء ذلك خلال لقائه،رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه.وقالت الهيئة في بيان على صفحتها على “فيسبوك”،أن قادربوه هنأ تكاله؛ بمناسبة انتخابه رئيساً للمجلس،وأعرب عن تطلعه التعاون المشترك بين الجانبين فيما يحقق المصلحة العامة.

وأكد رئيس الهيئة،على ضرورة مواجهة ظاهرة الفساد الإداري التي تعصف بمؤسسات الدولة بكل قوة وحزم؛ وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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