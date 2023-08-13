رئيس المجلس الرئاسي يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ظهر اليوم الأحد سفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.

وأعرب المنفي عن تمنياته لسفير الاتحاد الأوروبي بالتوفيق، معبراً عن شكره العميق عن جهوده التي بذلها خلال فترة عمله في ليبيا.

ووفق المكتب الإعلامي للمجلس، قال المنفي إن هذه الجهود أسهمت بشكل كبير في تطوير العلاقات بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.

والأربعاء، أكد ساباديل خلال لقاء مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي استمرار عمل البعثة مع المجلس الرئاسي، لأجل الوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم.

وأعلن أن البعثة بكامل أعضائها، ستباشر أعمالها خلال الفترة القريبة القادمة من العاصمة طرابلس.

وأشاد اللافي، بدعم البعثة لجهود المجلس في مشروع المصالحة الوطنية، وعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وجهود توحيد المؤسسات.