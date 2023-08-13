“الدبيبة” يتابع مع “الشهوبي والأركان العامة” أوضاع ميناء الخمس والقاعدة البحرية

الوطن| رصد

بحث رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، مع وزير المواصلات بالحكومة المنتهية محمد الشهوبي، ورئيس الأركان العامة محمد الحداد، ومدير مصلحة الموانئ محمد الجواشي، ورئيس أركان البحرية، وعميد بلدية الخمس، ومدير ميناء الخمس، أوضاع ميناء الخمس والقاعدة البحرية.

وشدد الدبيبة على ضرورة التنسيق بين الجهات المسؤولة كافة، وأهمها وزارة الثروة البحرية ومصلحة الجمارك المنتهية، في تنظيم العمل داخل الموانئ الليبية، ومراجعة الاتفاق بين وزارتي المواصلات والدفاع بالحكومة المنتهية، بما يضمن الاستفادة من الميناء البحري والقاعدة العسكرية والتعاون بينهم، وعدم تسييس الإجراءات الإدارية التي ينظمها القانون من قبل أي جهة كانت.

وأصدر الدبيبة، تعليماته لوزارة الثروة البحرية المنتهية، بضرورة متابعة أوضاع الجرافات الراسية بالميناء بأوضاع غير قانونية والحاويات الموجودة منذ سنوات وتحمل بضائع غير مقبولة صحياً وبيئياً.

هذا وقدمت رئاسة الأركان البحرية، عرضاً ضوئياً يبين الحدود الجغرافية لميناء الخمس البحري، وقاعة الخمس البحرية والإجراءات التنفيذية المتخذة من قبل مصلحة الموانئ والنقل البحري، وفق محضرالاتفاق المبرم بين وزارتي الدفاع والمواصلات في 2023 .

من جهتها، قدمت وزارة المواصلات المنتهية، موقفاً حول كيفية استخدام الساحات والأرصفة الموجودة بالحوض بالقاعدة البحرية من قبل ميناء الخمس البحري.

وأكد الحداد على أن ما يتم الإفادة به من جهات رسمية وشعبية كلام غير صحيح، وأن الاتفاق بين الوزارتين هو استخدام من قبل وزارة المواصلات المنتهية لإجراء القاعدة العسكرية.

وأشار إلو وأن المدعي العام العسكري تابع الأوضاع العامة بالميناء وسوء الاستخدام من حيث الجرافات والحاويات المحجوزة ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الاتفاق.