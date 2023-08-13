شاهد: ناصر عمار يعلن إزالة جميع صور الدبيبة من شوارع صبراتة

أعلن آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب، ناصر عمار إزالة كل صور رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالحميد الدبيبة من شوارع صبراتة والتي قامت الحركة الوطنية للشباب التابعة للأخير بتعليقها.
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