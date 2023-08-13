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شاهد: ناصر عمار يعلن إزالة جميع صور الدبيبة من شوارع صبراتة

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلن آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب، ناصر عمار إزالة كل صور رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالحميد الدبيبة من شوارع صبراتة والتي قامت الحركة الوطنية للشباب التابعة للأخير بتعليقها.

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