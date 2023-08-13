“الكوني” يؤكد لأهالي فزان تحقيق مطالبات الجنوب

بارك رئيس وأعضاء تجمع من أجلك فزان تأكيد أعضاء مجلسي النواب، والدولة، عن مناطق الجنوب، بأن يكون النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني ممثلاً لهم، وذلك لمتابعة كل ما يتعلق بمناطق الجنوب لتحقيق تنميته واستقراره.

وأكد تجمع فزان بأن الجنوب هو العمق الاستراتيجي للوطن، ومصدر خيراته، ويعاني تدني كبير في مستوى الخدمات في عديد المجالات، ويدعون لوحدة ليبيا، و لا زالوا محافظين عليها رغم الظروف التي يعيشها الجنوب.

وشدد التجمع على ضرورة تشكيل جسم يمثل أهالي فزان يكون حال لسانهم للمطالبة بحقوقهم، لتوزيع ثروة الوطن على أبنائه بالتساوي، والإستفادة منها في التنمية والأعمار، وبناء الإنسان.

وأكد على ضرورة العمل لإعادة الاستقرار في مناطق الجنوب ونجاح مشروع المصالحة فيما بينهم وعودة المهجرين والنازحين منهم.

وطالب تجمع فزان بضرورة تشكيل لجان تضم أعضاء مجلسي النواب والدولة، والوزراء والخبراء، وشيوخ القبائل، ليكون الجسم الرسمي لشؤون فزان برعاية الكوني، والتنسيق لعقد ملتقى في الجنوب يعلنون من خلاله وقوفهم إلى جانب الوطن، وأنهم أحد أركانه، ويطالبون من خلاله بحقوقهم المشروعة.

بدوره أكد الكوني بأن مباركة تجمع فزان لشخصه لمتابعة كل مايتعلق بمناطق الجنوب لتحقيق تنميته واستقراره، ستكون دافع له لتحقيق مطالب مناطق الجنوب لنيل حقوقهم.

هذا واستعرض رؤيته لتحقيق الاستقرار والتنمية في الجنوب التي لن تتحقق إلا بتكاثف جهود أبنائه، ورحب بانعقاد ملتقى فزان الذي سيضم كل مكوناته للاعلان من خلاله بأنهم جزء من الوطن، لدعم جهود المصالحة وإعادة الحياة لمدينة مزرق وتفعيل صندوق إعمار المدينة.