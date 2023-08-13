«البناني» لـ «تكالة»: نتطلع للتعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلاد

استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري، محمد تكالة، اليوم الأحد، رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان عماد البناني، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وأشار المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، في بيان، أنه “في مستهل اللقاء هنأ «البناني» «تكالة» بمناسبة توليه رئاسة المجلس، متطلعا إلى التعاون مع المجلس بما يخدم مصلحة البلاد”.

بدوره أكد «تكالة» على أهمية التعاون مع الأحزاب في العملية السياسية، وتعزيز التوافق بين الأطراف، والمضي قدما نحو تحقيق الاستحقاق الانتخابي وتلبية تطلعات الليبيين في بناء دولته.