الرئاسي والأعلى للدولة يبحثان التطورات السياسية في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد،مع رئيس المجلس الأعلى للدولة،محمد تكالة، مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.

جاء ذلك خال زيارة أداها المنفي،إلى مقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس،وفق بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وقال البيان، أن اللقاء تناول تطورات العملية السياسية في ليبيا ونتائج أعمال اللجنة المشتركة 6+6، وسُبل البناء عليها لإيجاد حلول تضمن استمرار الاستقرار في ليبيا وتعزيز مشروع المصالحة الوطنية، للوصول للانتخابات في أقرب الآجال.