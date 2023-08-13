الدرقاش: مصرف ليبيا المركزي هو الممول الرئيسي لعمليات الفساد

ليبيا – أكد مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني، أن مصرف ليبيا المركزي هو الممول الرئيسي لعمليات الفساد المالي في ليبيا ومشارك فيها ومستفيد منها ويمول أطرافاً عدة لها قوة على الأرض ليشتري سكوتها ورضاها ومع ذلك عندما يتحدث أصحاب الأجندات عن الفساد فهم لا يتكلمون إلا عن فساد خصومهم بينما يغضون الطرف عمن يستفيدون منه أو يهابونه.

الدرقاش وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،تابع حديثه :” ولذلك لا تنطلي علينا هذه المحاولات التي يحاول أصحابها مهاجمة خصومهم بدعوى محاربة الفساد والخوف على أموال الليبيين فلو كانت النية صادقة لما انتقدتم طرفاً وسكتم عن آخرين”.