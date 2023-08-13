مباحثات ليبية إيرانية لتعزيز التعاون بين البلدين وتوطيد العلاقات

دعا القائم بالأعمال في سفارة إيران لدى ليبيا، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الصحة المكلفة رمضان أبوجناح، إلى زيارة طهران.

وبحسب المكتب الإعلامي لنائب رئيس الحكومة، التقى أبوجناح في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، القائم بالأعمال الإيراني في ليبيا، وناقشا آليات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وقدم القائم بالأعمال الإيراني الدعوة لأبو جناح لزيارة إيران واللقاء بمسؤولي وزارة الصحة الإيرانية لبحث أوجه التعاون في القطاع الصحي وتقديم الخدمات الطبية.

وأبدى أبوجناح ترحيبه بالدعوة، ووعد بتلبيتها، مؤكداً أهمية نسج علاقة متينة بين البلدين الشقيقين وحرصه على فتح آفاق التعاون مع إيران بما يحقق المصالح العليا للدولة الليبية.

ورفعت لیبیا تمثیلها الدبلوماسي في طهران إلی مستوی السفیر، حيث عيَّن المجلس الرئاسي علي جمعة حسن فضيل سفيراً لليبيا لدى طهران.

وأوفدت إيران بعثة دبلوماسیة إلی لیبیا للتحضیر من أجل إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في طرابلس والتي بدأت أنشطتها في ليبيا، بحسب الخارجية الإيرانية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية “إيرنا”.