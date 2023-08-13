مترشح رئاسي يتحدث عن عقوبات دولية لمعرقلي الاتفاق في ليبيا

قال المترشح الرئاسي سليمان البيوضي، أن القوى الدولية لن تدعم أي محاولات أو تحركات من شأنها إرباك الاتفاق السياسي مشيرًا الى ان هذه المرة عصا العقوبات الدولية ستكون طويلة ضد أي معرقل.

ونشر البيوضي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلًا :”بالمناسبة السفارة الإنجليزية غردت يوم أمس وأكدت أنها تدعم تشكيل حكومة جديدة بالتزامن مع نقاشات القوانين الإنتخابية، وهو ما أكدته مرارا في الإدراجات أن استلام وليام بيرنز للملف الليبي جاء لإحداث التغيير وفق مرتكزات ثلاث”.

وأضاف المترشح الرئاسي، أن :”النقاشات الإقليمية دخلت مراحل متقدمة وباب المناورات السياسية مقفل، والمسار السياسي الحالي ليس محليا فقط بل دولي وإقليمي، ولن تدعم اي محاولات أو تحركات من شأنها إرباك الإتفاق السياسي، وهذه المرة وعصا العقوبات الدولية ستكون طويلة ضد أي معرقل”.