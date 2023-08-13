قسم الجراحة بمستشفى الأطفال بنغازي يجري عملية نادرة لمولود بداخله جنين

الوطن| رصد

أجرى الفريق الطبي بمستشفى الأطفال للطب والجراحة بنغازي، عملية جراحية لحالة نادرة لمولود يبلغ من العمر يوماً واحداً، يعاني من وجود كتلة كبيرة بالتجويف الخلفي في الجهة اليسرى للبطن.

وأوضحت الفحوصات بأن الكتلة عبارة عن جنين غير مكتمل النمو توفى في الشهر الثاني وبقي في تجويف بطن الجنين الأول.

من جانيه قال رئيس الفريق الطبي استشاري جراحة الأطفال ورئيس وحدة أ بقسم الجراحة عبدالله العبار، إن القسم استقبل المولود بعد يوم واحد من ولادته وهو يعاني من وجود كتلة كبيرة بالبطن تم تصويرها مقطعياً وخلال 24 ساعة تم تشخيص الكتلة على أنها نوع من الأورام يُسمى تيرتوما، وهي كتلة متعددة الخلايا مكونة من عظام ودهون وأنسجة.

وأضاف العبار بعد إجراء الفحوصات ناقش أطباء قسم الجراحة الحالة وتم الإجماع على أن تصنيفها (طفل داخل طفل) بناءً على الصور المقطعية التي أوضحت أنه جنين من خلال تكوين العظام والأنسجة والدهون وتكوين اليد، وتم إجراء العملية وكُللت بالنجاح وسيغادر الطفل المستشفى بعد يومين.

وأشار إلى أن هناك حالة مماثلة أجريت لها نفس العملية ببنغازي منذ عامين، وتعد هذه الأنواع من الحالات نادرة الحدوث فمتوسط حدوثهاحالة واحدة بين نصف مليون حالة ولادة على مستوى العالم.