«الدبيبة» يصدر تعليماته باستكمال أعمال صيانة وتجهيز مستشفى الجلاء بنغازي

تابع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، أوضاع مستشفى الجلاء في مدينة بنغازي.

وأوضح حساب حكومة الدبيبة، على فيسبوك أن اجتماع الدبيبة، جاء اليوم مع مدير مستشفى الجلاء في مدينة بنغازي، محمد صالح العبدلي، ووكيل الصحة للشؤون الفنية سمير كوكو، ومدير إدارة الشؤون المالية، ورئيس لجنة العطاءات بالمستشفى، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه، ومدير جهاز الإمداد الطبي المكلف.

ومن جانبه قدم مدير المستشفى “عرضاً ضوئياً يبين أوضاع الصيانة والتطوير والنواقص الأساسية للمستشفى”.

وعلى الجانب الآخر؛ أصدر الدبيبة “تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، باستكمال أعمال الصيانة والتجهيز، كما أصدر تعليماته لجهاز الإمداد الطبي بتوفير المستلزمات الطبية اللّازمة للمستشفى لتمكينه من استقبال الحالات المرضية وتقديم الخدمات الصحية المرجوة”.