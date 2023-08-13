مفاجأة صادمة في سرقة مُستودع للغاز في بنغازي

تمكن “قسم التحريات العامة” بمديرية أمن بنغازي، من ضبط عدد 29 إسطوانة غاز سُرقت من مُستودع بمنطقة القوارشة بإحدى مواقع بيع الخردة بمنطقة اللثامة وإتضح ان ماقام بسرقتها وبيعها لموقع بيع الخردة هو إبن صاحب مستودع الغاز .

وإستجابةً لشكوى مواطن تعرض مستودعه الذي يعمل في بيع اسطوانات الأُكسجين للسرقة من قبل شخص مجهول وأفاد أيضاً انه تعرض للسرقة أكثر من مرة وإجمالي المسروقات 50 اسطوانة .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عقيد أشرف الشلطامي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين .

وعلى الفور تم إنتقال مجموعة التحريات للتحري وجمع المعلومات وعُقب ورود معلومات عن تواجد إسطوانات لغاز الأكسجين بإحدي مواقع الخردة بمنطقة اللثامة تم الانتقال ومُداهمة الموقع وضبط شخص مصري الجنسية وهو القائم على هذا الموقع وتم استرجاع 29 اسطوانة وتم الإنتقال إلى القسم .

وبالإستدلال مع المصري الجنسية الذي تم ضبطه تبين أنه يُدعى أ.أ.خ من مواليد 1996 وإعترف بشراء هذه الإسطوانات من شخص ليبي الجنسية لايعرفه بمبلغ 100 دينار للإسطوانة الواحدة وأن هذا الشخص يحضر بشكل يومي ويقوم بجلب اسطوانة او اثنين بإستمرار ويستقل مركبة آلية نوع كنتر صفراء اللون.

وبالبحث والتحري وجمع المعلومات اتضح ان إبن صاحب المستودع يمتلك مركبة بنفس المواصفات وعلى الفور تم إعداد كمين مُحكم له وضبطه .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى م.م.م.من مواليد 2002 وإعترف بما نُسب إليه وتم إحالتهم إلى النيابة العامة..