مدير أمن بنغازي: نعتمد خطة أمنية لتأمين المدينة بالكامل 

التقى رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس الصقر عمران بوجواري، اليوم الأحد في مكتبه بديوان البلدية مع مدير مُديرية أمن بنغازي اللواء أحمد محمد الشامخ.

وشارك في الاجتماع رئيس غُرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي المُكلف عبدالمنعم السعيطي، ومدير مكتب رئيس المجلس، يوسف الزواوي.

وتم خلال اللقاء مُناقشة العديد من المواضيع ذات العلاقة بالأمور الأمنية تزامناً مع الخُطة الأمنية التي تشهدها البلدية هذه الأيام لزيادة مُستوى الأمن بالمدينة.

وأكد «بوجواري»، على ضرورة تأمين المدينة والضرب بيد من حديد على كل من تُسول له نفسه المساس بأمن بنغازي وحمايتها من العابثين والخارجين عن القانون.

وبدوره أكد «الشامخ» على جاهزية المديرية لتأمين كافة مرافق البلدية وتأمين المدينة بالكامل، من خلال الخطة الأمنية المُعدة في هذا الشأن، وضرورة التنسيق المُشترك من أجل الحفاظ على الأمن العام وظهور مدينة بنغازي بالمظهر الحضاري ومُكافحة الظواهر السلبية.

وأثنى مدير الأمن، على الدور الذي قامت به البلدية، فيما يتعلق بأعمال الاستقرار وتنفيذ العديد من مشاريع المرافق العامة.

وأشاد «بوجواري»، و«الشامخ» بالدور الذي تقوم به غُرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، المُتمثل في دعم العديد من القطاعات والنشاطات والمؤتمرات التي تقام في المدينة.