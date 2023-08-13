الكوني لأهالي فزان:سنعمل على تحقيق مطالب الجنوب

إستعرض النائب بالمجلس الرئاسي موسي الكوني،خلال لقاء جمعه برئيس وأعضاء تجمع “من أجلك فزان”،الأوضاع في الجنوب، بحسب بيان للمجلس الرئاسي.

وقال البيان،أن بارك رئيس وأعضاء تجمع من أجلك فزان؛باركو تأكيد أعضاء مجلسي النواب، والدولة، عن مناطق الجنوب، بأن يكون الكوني ممثلاً لهم، وذلك لمتابعة كل ما يتعلق بمناطق الجنوب لتحقيق تنميته واستقراره.

وأكد تجمع فزان بأن الجنوب هو العمق الاستراتيجي للوطن، ومصدر خيراته، ويعاني تدني كبير في مستوى الخدمات في عديد المجالات، ويدعون لوحدة ليبيا، و لا زالوا محافظين عليها رغم الظروف التي يعيشها الجنوب.

وشدد التجمع على ضرورة تشكيل جسم يمثل أهالي فزان يكون حال لسانهم للمطالبة بحقوقهم، لتوزيع ثروة الوطن على أبنائه بالتساوي، والإستفادة منها في التنمية والأعمار، وبناء الإنسان.مؤكدا على ضرورة العمل لإعادة الاستقرار في مناطق الجنوب ونجاح مشروع المصالحة فيما بينهم وعودة المهجرين والنازحين منهم.

وطالب التجمع، بضرورة تشكيل لجان تضم أعضاء مجلسي النواب والدولة، والوزراء والخبراء، وشيوخ القبائل، ليكون الجسم الرسمي لشؤون فزان برعاية الكوني، والتنسيق لعقد ملتقى في الجنوب يعلنون من خلاله وقوفهم إلى جانب الوطن، وأنهم أحد أركانه، ويطالبون من خلاله بحقوقهم المشروعة.

من جهته، أكد الكوني بأن مباركة تجمع فزان لشخصه لمتابعة كل مايتعلق بمناطق الجنوب لتحقيق تنميته واستقراره، ستكون دافع له لتحقيق مطالب مناطق الجنوب لنيل حقوقهم.

وشدد النائب،على أن تحقيق الاستقرار والتنمية في الجنوب لن تتحقق إلا بتكاثف جهود أبنائه، ورحب بانعقاد ملتقى فزان الذي سيضم كل مكوناته للاعلان من خلاله بأنهم جزء من الوطن، لدعم جهود المصالحة وإعادة الحياة لمدينة مزرق وتفعيل صندوق إعمار المدينة.