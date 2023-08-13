المشري يبحث مع السفير التركي إنجاز خارطة الطريق التنفيذية للقوانين الانتخابية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي السابق “خالد المشري” اليوم الأحد في العاصمة طرابلس السفير التركي لدى ليبيا “كنان يلماز“.

وأكد المشري على الاستمرار في العمل على إنجاز خارطة الطريق التنفيذية للقوانين الانتخابية المنبثقة عن لجنة 6+6 بهدف إخراج البلادمن المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن، تحقيقًا لتطلعات الشعب الليبي.

واعرب عن شكره للسفير التركي على المجهودات التي يبذلها في ليبيا لصالح البلدين الشقيقين.

وثمّن “يلماز” خلال اللقاء الجهود التي بذلناها لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا، معبرًا عن أهمية المكانة التي نحظى بها لدى الرئيسالتركي وكافة الشخصيات الرسمية في تركيا. وقد نقل تحيات وزير الخارجية التركي “هاكان فيدان” وتقديره للجهود التي نبذلها في سبيلحل الأزمة في ليبيا.