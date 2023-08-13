«أبوزريبة» يتابع الحملة الأمنية ضد جرائم تَهريب البشر وَالجريمة المُنظمة بطبرق

اِجتمعَ اللواء “عصام أبوزريبة”، وَزير الدَّاخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فِي مكتبه بِديوان الوَزارة فِي بنغازي، معَ مُدير مُديريِّة أمن طبرق اللواء “سامي إدريس نصر”.

وَاُستعرضَ أبوزريبة، خِلال الاِجتماع، مَا أسفرت عنه الحملة الأمنية المُوسعة التي تقُوم بِهَا مُديريِّة الأمن خِلال الفترة الأخيرة للحد مِن جرائم تَهريب البشر وَالجريمة المُنظمة، بِالإضافة إلى المُداهمات التي نفَذتها عناصر المُديريِّة لِعددً مِن الأوكار.

كمَا ناقش الاجتماع، المشاكل وَالصعُوبات التي تُواجه مُنتسبي المُديريِّة فِي تَنفيذ مهامهم المُوكلة لهم، وَإبجاد الحلُول المُناسبة لِضمانْ نجاح سيّر العمل الأمني داخل المدينة.

وَأثني الوَزير، على الجهُود التي تقُوم بِهَا المُديريِّة وَمُنتسبيها خِلال الفترة الأخيرة فِي مُكافحة الجريمة وَضبط المُجرمين، مُعتزمًا تَوفير كافة الاِحتياجات اللازمة للحِفاظ على الأمن وَالاِستقرار.