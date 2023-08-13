التعرف على قا تل ظل مجهولًا منذ عام 2014 في طرابلس

أفادت مديرية أمن طرابلس، اليوم الاحد عن تمكن تحري البحث الجنائي ومركز باب بن غشير من التعرف على قاتل ظل مجهولا منذ 2014 .

وورد بلاغا لمركز باب بن غشير في 2014 من احد مستشفيات العاصمة بوجود شخص اجنبي الجنسية مصاب بعيار ناري في رأسه و بالانتقال للمستشفى اتضح ان إصابته حرجة و تم نقله لدولته لتلقي العلاج فيها؛ بيدا ان القدر كان أقرب و توفاه الاجل متأثر باصابته.

وبحسب مديرية الأمن، التحريات و التحقيقات لم تتوقف حتى تمكن أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي من التعرف على قاتل المغدور و القي القبض عليه بحر الاسبوع الماضي و احيل لمركز باب بن غشير الذي و بعد الاستدلال معه احاله للنيابة العامة من حيث الاختصاص.