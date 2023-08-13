الدبيبة يصدر تعليمات جديدة بشأن مستشفى الجلاء في بنغازي

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاحد، تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية باستكمال أعمال الصيانة والتجهيز بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع مدير المستشفى محمد العبدلي ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية سمير كوكو ومدير إدارة الشؤون المالية ورئيس لجنة العطاءات بالمستشفى، بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس مجلس الوزراء عادل جمعة ومدير جهاز الإمداد الطبي المكلف ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.

كما وجه الدبيبة خلال الاجتماع جهاز الإمداد الطبي بضرورة توفير المستلزمات الطبية اللازمة ليتمكن مستشفى الجلاء من استقبال الحالات وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

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