“القطراني” يبحث مع رئيسة مفوضية المجتمع المدني دور المفوضية ودعمها للحوار الانساني

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني، اليوم الأحد، مع رئيسة مفوضية المجتمع المدني ابريكة بالتمر، في مكتبه ببنغازي، دورمفوضية المجتمع المدني ودعمها للحوار الانساني والمصالحة وتوحيد المؤسسات.

وأكد اللقاء على أهمية دور مفوضية المجتمع المدني في خدمة المجتمع الليبي ودعم السلام والاستقرار.

وشدد القطراني على دعم المفوضية والسعي لايجاد مقر لها او إنشاء مقر جديد بمدينة بنغازي.

وأثنى على دور منظمات المجتمع المدني وأننا كحكومة ليبية ندعمها بشكل كامل.

بدورها أوضحت رئيسة مفوضية المجتمع المدني أنها على تواصل مع جامعة الدول العربية والتنسيق معها في كافة المجالات بمايخدم شعوب الدول العربية وتعزيز النشاط المدني.

وحضر اللقاء رئيس ديوان مجلس رئاسة الوزراء بالمنطقة الشرقية رضا الفريطيس.