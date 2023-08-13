تكالة يؤكد لـ”قادربوه” دعم مجلس الدولة للجهات الرقابية في ليبيا

استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري “محمد تكالة” اليوم الأحد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه” في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس

وفي مستهل اللقاء هنأ “قادربوه”، “تكالة” بمناسبة توليه رئاسة المجلس، آملا له التوفيق في مهامه السامية. وفق ماذكره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على موقع “فيسبوك”. .

وتناول اللقاء أهمية الرقابة الإدارية في الحفاظ على المؤسسات الليبية ومحاربة الفساد وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية.

وبدوره أكد “تكاله” على دعم المجلس لعمل الجهات الرقابية في ليبيا ولا سيما هيئة الرقابة الإدارية وتقديم كل العون لها لأداء مهامها.