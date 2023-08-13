ليبيا تعود بعضوية المجلس الوطني للحريات إلى الشبكة العربيّة للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان

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عادت ليبيا بعضوية كاملة للمجلس الوطني للحريّات العامّة وحقوق الإنسان إلى الشبكة العربيّة للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان.

تقدّم رئيس المجلس الوطني للحريّات العامّة وحقوق الإنسان عمر الحجازي بطلب استعادة عضوية المجلس إلى الشبكة العربيّة لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وزوّد الحجازي الأمانة العامّة الشبكة العربيّة للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان بكامل الوثائق لحرصه على عودة العضويّة لليبيا.

من جانبها أصدرت الجمعية العامّة للشبكة الموافقة لعودة عضوية المجلس الوطني للحريّات العامّة وحقوق الإنسان، بعد مطالعة الأمين العام سلطان بن حسن، ومراجعة اللجنة التنفيذية لكافة الوثائق المعروضة والتأكد من استيفاءها للشروط الواردة بالمادة رقم (4) من النظام الداخلي للشبكة العربيّة.

وطالب الأمين العام من رئيس المجلس الوطني للحريّات العامّة وحقوق الإنسان عمر الحجازي تزويد الأمانة العامّة باحتياجات المجلس.

كما طالب الأمين العام الحجازي بتزويدهم بالتحديات التي تواجهه في مجال بناء ورفع القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وذلك لتقديم الدعم للمجلس من خلال برامج الشبكة العربيّة.