القبض على ممتهن لسرقة محلات الهواتف المحمولة في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، عن تمكن الاجهزة الامنية من ضبط لص ممتهن لسرقة محلات الهواتف المحمولة في حي الاندلس.

ورد بلاغ لمركز حي الاندلس مفاده ان صاحب محل للهواتف المحمولة بحي الاندلس وأثناء مباشرته لطلبات زبائن المحل طلب منه أحدهم رؤية هواتف بخصائص و ثمن محدد فقام بعرض هاتفين له و اثناء انشغاله بتلبية طلبات زبائن اخرين قام ” هذا الزبون اللص” بسرقة الهاتفين دون ان ينتبه صاحب المحل و غادر اللص بما سرق .

وفي مكان ليس ببعيد عن مكان الجريمة الأولى دخل هذا اللص المتخفي في صورة زبون يبحث عن هاتف يشتريه ليطلب من صاحب المحل ساعة ابل فقام بتلبية طلبه واثناء انشغاله مع زبائن قام بتبديل الساعة الاصلية بساعة تجارية لا تتجاوز قيمته 25 دينار و غادر المحل دون ان ينتبه الاخر لعملية السرقة .

و بعد انتباههم للسرقة قام أصحاب المحلات بتقديم بلاغات لمركز حي الاندلس الذي كلف فريق عمل للتحري و البحث و استطاع الفريق التعرف على ” الزبون اللص” من خلال احد كاميرات المراقبة و تم القبض عليه اثناء تواجده في وسط البلاد .

وتم الاستدلال معه و اعترف بما نسب اليه و انه قام ببيع المسروقات لدى احد المحلات و اخدهم للمحل الذي باع فيه المسروقات .

واتخذت بشانه الإجراءات القانونية اللازمة واحيل للنيابة من حيث الاختصاص.