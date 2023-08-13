مدير مركز الامتحانات يوضح بشأن امتحانات الدور الثاني من الشهادة الثانوية

صرح مدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني من الشهادة الثانوية بالداخل هذا العام بلغ 46.222 طالباً وطالبة.

وقال مسعود أن “عدد الطلاب في القسم العلمي،31.318 و14.570 في القسم الأدبي، و334 طالباً وطالبة في التعليم الديني”.

وبحسب تصريحات اعلامية أوضح مسعود أن “عدد الطلبة بالخارج بلغ 226 طالباً وطالبة، منهم 213 في القسم العلمي، و 13 في القسم الأدبي”.

وأكد مسعود أنه تم منع اصطحاب الهاتف النقال، وآلات التسجيل، و الأجهزة إلكترونية، والآلة الحاسبة المخزنة وكل ما يتعلق بالمواد الدراسية من كتب ومذكرات.

ويُجري اليوم الأحد طلبة الشهادة الثانوية القسم العلمي امتحاناتهم في مادة الرياضيات، والقسم الأدبي في مادتي النحو والصرف والإملاء، والجغرافيا، فيما يُجري طلاب التعليم الديني في مادتي القرآن الكريم وأحكامه، والسيرة.

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