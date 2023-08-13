المشري: السفير التركي أعرب عن أهمية مكانتي لدى “أردوغان”

زار السفير التركي لدى ليبيا “كنان يلماز” رئيس مجلس لدولة لاستشاري السابق خالد المشري في مقر إقامته بالعاصمة طرابلس.

وقال المشري في تدوينة عبر “فيسبوك” إن “يلماز” ثمّن خلال اللقاء الجهود التي بذلها رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق لتعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا.

وأضاف المشري أن “يلماز” عبر عن أهمية المكانة التي حظي بها لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكافة الشخصيات الرسمية في تركيا.

ونقل السفير التركي تحيات وزير الخارجية التركي “هاكان فيدان” وتقديره للجهود التي بذلها المشري في سبيل حل الأزمة في ليبيا، بحسب تدوينته.

وأكد المشري استمراره في العمل على إنجاز خارطة الطريق التنفيذية للقوانين الانتخابية المنبثقة عن لجنة 6+6 بهدف إخراج البلاد من المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن، تحقيقًا لتطلعات الشعب الليبي.

وأعرب عن شكره للسفير التركي على المجهودات التي يبذلها في ليبيا لصالح البلدين الشقيقين، وفق تعبيره.