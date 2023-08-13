نوح عبد السيد: لا نحتاج إلى غذاء بل التداول السلمي على السلطة

رأى رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نوح عبد السيد أن إجراء الانتخابات دون الاستفتاء على الدستور لن يوصل ليبيا إلى تداول سلمي على السلطة.

وقال عبد السيد في لقاء عبر “تلفزيون المسار”: “الآن دول العالم والليبيون يمشون للانتخابات والتي بموجبها سيعاد تدوير ديكتاتور جديد”

وأضاف أن “انتخاب رئيس من غير سلطات كارثة، ودون دستور دائم أنت تولد في ديكتاتور يصنع دستوره”.

ورأى عبد السيد أن الإشكالية الآن التي نعاني منها في ليبيا ليس في الماء والغذاء وإنما التداول السلمي على السلطة، مستكملا: “نحن دول العالم الثالث نحتاج إلى تداول سلمي على السلطة، النظام السابق قعد 44 سنة، ولم نكن نحتاج في ليبيا لا إلى غذاء أو أكل أو شرب، كانت تنقصنا حرية وكرامة وتداول سلمي على السلطة”.

وأردف: “الآن لا يوجد تداول سلمي على السلطة، والتعديل الثالث عشر وما ذهب إليه مجلس النواب مجلس الدولة لا يذهب إلى تداول سلمي على السلطة”.