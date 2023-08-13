الشهوبي: قطاع المواصلات يشهد تطورا على مستوى المشروعات الاستراتيجية

تفقد وزير المواصلات في حكومة الوحدة المؤقتة “محمد الشهوبي”، رفقة رئيس مصلحة الطرق والجسور علي السريتي، محطة الوزن ببوابة الستين شرق مصراتة.

ووفق منشور لمنصة حكومتنا عبر موقع “فيسبوك”، أشاد الشهوبي، بالدور الذي تقوم به المصلحة في مراقبة وتشغيل محطات الوزن على شبكة الطرق العامة، والتي تهدف للمجاهرة بضبط الحمولات الزائدة والحد منها، لما تسببه من تهالك لشبكة الطرق العامة.

كما أكد “الشهوبي”أن قطاع المواصلات يشهد تطورا على مستوى المشروعات الاستراتيجية، ومنها أعمال صيانة وتطوير قطاع الطريق الساحلي.