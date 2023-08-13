اختـطاف مدير عام شركة النقل البحري في طرابلس

إختطف مجهولون،مدير عام شركة النقل البحري، خالد التواتي، عصر اليوم الأحد، بمنطقة غوط الشعال في طرابلس، بينما كان عائدًا إلى بيته.

وقالت الشركة،في بيان لها، إن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تقود 3 سيارات مدنية اعترضت التواتي عنوةً في عرض الطريق، لدى مغادرته المقر الرئيسي للشركة، في تمام الساعه 15:30م، وجرى تهديده بقوة السلاح واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيارتين قامتا بإغلاق الطريق على سيارة المهندس خالد،قبل ان ينزل منهما عدة اشخاص قاموا بوضعه داخل احدى السيارات، والتوجه إلى جهة مجهولة.

وإعتبرت البيان،أن “عملية الخطف تضر بسمعة الشركة الوطنية العامة للنقل البحري وعلاقتها مع عملائها وزبائنها في الداخل والخارج، الأمر الذي “يشكل خطرًا حقيقيًا على المؤسسة التي بقت بعيدة عن التجاذبات والصراعات”.

وأكدت الشركة أنها قامت بكافة الإجراءات القانونية لدى الجهات المختصة، محملة المسؤولية التامة للجهات الرسمية بالدولة والمتمثلة في رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية والضبطية، مطالبة في الوقت نفسه بتحديد هوية المجموعة المسلحة والقبض عليها، و”تأمين سلامة أحد مواطنيها قبل أن يكون مسؤولاً عن مؤسسة حكومية، خصوصا بعد توافر كافة الاستدلالات التي تحدد هوية المجرمين”.