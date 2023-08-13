ضبط سيارة نيسان مسروقة من وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاحد عن ضبط مركبة نوع نيسان نيفارا مزدوجة لونها ابيض مسروقة من وزارة الدفاع .

وبناء على الخطة الامنية الصادرة عن مديرية امن القره بوللي بشان المجاهرة بالأمن .

ومن خلال عمل الدوريات الامنية المشتركة لمديريات امن تاجوراء والقره بوللي والنواحي الاربع وادارة شؤون المرور وادارة المهام الخاصة بالادارة العامة للعمليات الامنية وقسم البحث الجنائي وقوة الدعم بمديرية امن القره بوللي .

وباستخدام تطبيق الاستعلام الامني الموحد تم ضبط مركبة نوع نيسان نيفارا مزدوجة لونها ابيض مسروقة من وزارة الدفاع ومركبتين آليتين مسروقتين .