دانت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري ماوصفته بعملية اختطاف المدير التنفيذي للشركة “خالد خليفة التواتي” من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تستقل 3 سيارات مدنية.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن المجموعة المسلحة اعترضت المدير عنوةً في عرض الطريق وهددته بقوة السلاح واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن، حسب البيان.

واعتبرت الشركة أن اختطاف مديرها يتعدى كونه احتجازاً لحرية مواطن ليبي وحسب، بل إنه يسبب ضررا بسمعة الشركة التي بقت بعيدة عن التجاذبات والصراعات، وسيشكل خطرا حقيقيا على علاقتها مع عملائها وزبائنها في الداخل والخارج، وفق قولها.

وحملت الشركة المسؤولية التامة للجهات الرسمية بالدولة الليبية والمتمثلة في رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية والضبطية، وطالبت بالعمل بجدية على تحديد هوية المجموعة المسلحة والقبض عليها وتأمين سلامة أحد مواطنيها قبل أن يكون مسؤولاً عن مؤسسة حكومية، بحسب البيان.

المصدر : الشركة الوطنية العامة للنقل البحري

The post الشركة الوطنية للنقل البحري تدين “اختطاف” مديرها التنفيذي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار