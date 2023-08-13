وزير العمل الليبي يدعو إلى الإسهام في إنجاح المشروع الوطني للتأهيل

دعا وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، الجهات الحكومية والدولية إلى الإسهام في إنجاح المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج.

وبحسب ما نشرته منصة حكومتنا، عبر صفحتها على فيسبوك، مساء الأحد، جاءت دعوة العابد في كلمته خلال مشاركته بورشة عمل حول المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج في تونس، نظمها المعهد الأمريكي للسلام.

وقال العابد، إن المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج هو إحدى الآليات الحقيقية لصنع السلام في ليبيا، ويعد الركيزة الأساسية لأي مشروع وطني قادم، مؤكداً ضرورة إسهام كل الجهات الحكومية والدولية، في إنجاحه.

وناقشت الورشة، على مدى ثلاثة أيام، سبل تفعيل البرامج والأنشطة المخططة في برنامج المشروع الوطني الليبي، إضافة إلى تحديد آليات التعاون مع المعهد الأمريكي للسلام لرفع قدرات العاملين بالمشروع.

وأطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد دبيبة في 23 أكتوبر 2021 المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، الذي دشنته وزارة العمل والتأهيل، تحت شعار بالتأهيل والعمل نساهم في عودة الحياة، بهدف إدماج الشباب المنضوين تحت التشكيلات المسلحة والراغبين في الالتحاق بمؤسسات الدولة، ودعم الاستقرار وتحقيق الأمن والسلام في ليبيا.

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ووعد دبيبة –آنذاك- بتقديم أفضل البرامج الشبابية وإدماجهم في برامج مهنية تكفل لهم حياة كريمة له، وتبعد عنهم شبح الانخراط في الحروب، وتجعل منهم أفراداً قادرين على الاندماج، والعمل وتقديم ما بجعبتهم من قدرات للمشاركة في بناء الوطن.