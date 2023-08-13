“حماد” يبحث احتياجات بلدية مرزق وسبل دعمها وتعزيزها

الوطن|متابعات

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “أسامة حماد” مع أعضاء المجلس التسييري لبلدية مرزق احتياجاتها والوقوف على أحوال الخدمات المقدمة للمواطنين وسبل دعمها وتعزيزها بما ينعكس على واقعهم اليومي ويلبي طموحاتهم، والعمل من أجل تسريع عجلة التنمية والإعمار والاستثمار في الجنوب.

وتم خلال اللقاء استعراض ملف المصالحة الوطنية وجهود جبر الضرر لحل المشاكل الاجتماعية وتوطيد السلم المجتمعي بما ينعكس إيجابا ويحقق المزيد من الاستقرار.

كما شدد “حماد” خلال اللقاء على أن الحكومة وضعت الجنوب كغيره من مناطق ليبيا نصب أعينها، وستسخر كل امكانياتها من أجل دعم مواطني الجنوب في كافة النواحي.