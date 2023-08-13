لماذا تجدد القتال شمال تشاد؟ فصيل مسلح يوضح الأسباب

بعد سنتين من الهدوء الذي ساد الحدود التشادية الليبية، عادت الاشتباكات بين حركات متمردة والجيش التشادي في شمال البلاد، وخاصة إقليم تيبستي الحدودي، بالتزامن مع التوتر الحاصل في الجارتين النجير ومالي.

موقع “سكاي نيوز عربية” تواصل مع المنسق الإعلامي لـ”مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية”، إبراهيم قجة أحمد، وهو فصيل تشادي مسلح، اشتبك مع قوات الجيش التشادي في عدة معارك، لمعرفة أسباب عودة التوتر إلى المنطقة من جديد.

عاد التوتر، الخميس 10 أغسطس، وخاصة في منطقة كوري بوغدي الغنية بمناجم الذهب قرب الحدود مع ليبيا، بإعلان “مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية” نصب كمين لقوات الجيش التشادي، أسفر عن خسائر في الأرواح وأسر جنود، والاستيلاء على أسلحة حسب بيان نشرته هذه الحركة على موقع “فيسبوك“.

وسبق أن خاض الجيش معارك مسلحة ضد المتمردين، قُتل خلالها الرئيس إدريس ديبي في أبريل 2021، وهدأت المعارك بدخول الحكومة وكثير من حركات المعارضة في محادثات “الحوار الوطني“.

أسباب تجدد القتال

يسرد المنسق الإعلامي لـ”مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية” أسباب تجدد القتال قائلا:

تفاصيل المعارك

وعن تفاصيل المعركة التي خاضها المجلس ضد قوات الجيش، يوم الخميس، إبراهيم قجة أحمد هذه التفاصيل:

التنسيق في مواجهة الحكومة

ضمن خطوات التصعيد، تسعى حركة “مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية” للتنسيق مع حركات مسلحة أخرى، لتقوية صفوف المواجهة مع الحكومة.

وفي ذلك يقول المنسق الإعلامي للحركة: “نذل جهودا كبيرة لتوحيد الصف بين الحركات المسلحة التي تعارض الحكومة، ولدينا تواصل مع كل الحركات وقيادتها في كل الجبهات، ونأمل أن يتم الإعلان قريبا عن نتائج هذه الجهود“.

تأتي هذه التطورات الدامية، في وقت تأججت فيه الأوضاع في عدة دول جارة في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، بداية من الانقلاب العسكري في النيجر وتعرض الجيش لهجوم من جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” الأربعاء، وعودة المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية وحركات انفصالية في دولة مالي.

وسبق أن تحدث باحثون سياسيون لموقع “سكاي نيوز عربية” حول أن الحركات الانفصالية المسلحة، والحركات الإرهابية التابعة لتنظيمي القاعدة وداعش، تستغل فرصة اضطراب المنطقة بعد انقلاب النيجر، والتدخل العسكري المحتمل الذي هددت به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” لإنهاء الانقلاب، في تصعيد العمل المسلح لتحقيق أهدافها في السيطرة على الأرض.