توقيع اتفاقية اقتصادية .. وزارتا التجارة التونسية والليبية تطلقان مبادرة الممر التجاري الإفريقي بين تونس و ليبيا

في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس وليبيا، وقع البلدان السبت مذكرة تفاهم وتعاون في هذا المجال. وجاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد في تونس بحضور وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات بجمهورية تونس كلثوم بن رجب.

تتضمن المذكرة عدة محاور للتعاون في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلدين والانفتاح على أسواق أفريقيا جنوب الصحراء. ومن بينها تشكيل فرق عمل مشتركة في مجالات الأمن الدوائي والغذائي والممر التجاري البري والمعبر الحدودي رأس جدير. كما تضمنت المذكرة التأكيد على أهمية التأهيل والتطوير لهذه المشاريع لتحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية بين تونس وليبيا ودول إفريقيا. وأشارت المذكرة إلى ضرورة استغلال الأطر القانونية الموجودة لتعزيز حجم التجارة البينية والانسلاخ عن التمويلات الخارجية.