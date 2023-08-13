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رئيس حكومة الوحدة الليبية يوجه بتحسين أوضاع مستشفى الجلاء في بنغازي

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، اليوم الأحد، أوضاع مستشفى الجلاء في مدينة بنغازي.

وحضر اللقاء مدير المستشفى محمد صالح العبدلي، ووكيل الصحة للشؤون الفنية سمير كوكو، ومدير إدارة الشؤون المالية، ورئيس لجنة العطاءات بالمستشفى، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه، ومدير جهاز الإمداد الطبي المكلف.

وبحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على فيسبوك، قدَّم مدير المستشفى عرضاً يبين أوضاع الصيانة والتطوير والنواقص الأساسية للمستشفى.

وأصدر دبيبة تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، باستكمال أعمال الصيانة والتجهيز، ولجهاز الإمداد الطبي بتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفى لتمكينه من استقبال الحالات المرضية وتقديم الخدمات الصحية المرجوة.






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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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