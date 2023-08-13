بوجناح: نحرص على فتح آفاق التعاون مع إيران

التقى نائب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة وزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح” ، الأحد، بالقائم بأعمال الجمهورية الإيرانية لدى ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لـ”بوجناح” في بيان عبر “فيسبوك” إن اللقاء نلقش آليات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وقدم القائم بالأعمال الإيراني خلال اللقاء دعوة لـ”بوجناح” لزيارة جمهورية إيران واللقاء بمسؤولي وزارة الصحة لبحث أوجه التعاون في القطاع الصحي وتقديم الخدمات الطبية.

وأبدى أبوجناح ترحيبه بهذه الدعوة، ووعد بتلبية الدعوة مؤكداً أهمية نسج علاقة متينة بين البلدين الشقيقين وعلى حرصه على فتح آفاق التعاون مع الجمهورية الإيرانية بما يحقق المصالح العليا للدولة الليبية.