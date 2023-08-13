مسلحون يختطفون المدير التنفيذي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري بطرابلس

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أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري اليوم الأحد اختطاف المدير التنفيذي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري خالد التواتي.

واوضحت الشركة في بيان لها أن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تقود 3 سيارات مدنية (أبيض – أسود – رصاصي) يستقلها مجموعة من المجرمين قاموا باختطاف التواتي.

وأفادت الشركة الوطنية للنقل البحري أن المجموعة المسلحة قامت باعتراض المدير التنفيذي للشركة عنوةً في عرض الطريق وتم تهديده بقوة السلاح واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأشارت الشركة إلى أن عملية الاختطاف لا تعتبر احتجازاً لحرية مواطن ليبي فوق ترابه وحسب، بل تتعدى ذلك على نطاق أوسع لتضر بسمعة الشركة الوطنية العامة للنقل البحري وعلاقتها مع عملائها وزبائنها في الداخل والخارج.

وأكدت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري أن الأمر الذي يشكل خطرا حقيقياً على هذه المؤسسة التي بقت بعيدة عن التجاذبات والصراعات .

وأفادت الشركة أنها قامت بكافة الإجراءات القانونية لدى الجهات المختصة، محملة المسؤولية التامة للجهات الرسمية بالدولة الليبية والمتمثلة في رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية والضبطية،.

وطالبت الشركة العمل بجدية تامة على تحديد هوية المجموعة المسلحة والقبض عليها ، وتأمين سلامة أحد مواطنيها قبل أن يكون مسؤولاً عن مؤسسة حكومية، خصوصا بعد توافر كافة الاستدلالات التي تحدد هوية المجرمين.

وناشدت الشركة المواطنين ممن لديهم أية معلومات عن الحادثة التعاون بالإبلاغ عنها فورا لدى الجهات المختصة، مشددة على المطالبة بحرية وسلامة المدير التنفيذي للشركة كما هو مطلب كل إنسان ليبي حر.