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همومة: لا يوجد خيار لرئيس وأعضاء مجلس الدولة غير التعامل مع مجلس النواب

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال عضو مجلس الدولة أحمد همومة، إنه لا يوجد خيار لرئيس مجلس الدولة وكذلك الأعضاء سوى التعامل مع مجلس النواب.

وأضاف همومة أن الآليات العملية لمجلس الدولة محددة بوضوح في الاتفاق السياسي المدرج في الإعلان الدستوري والذي أصبح جزءاً منالنظام الدستوري للبلاد.

وتابع أن الآليات تنص على أن شريك مجلس الدولة الوحيد هو مجلس النواب في تحقيق المهام التي تم انتخابهم لأجلها وهي وضع الدستور وإصدار قوانين الانتخابات الدائمة.

وذكر همومة أنه لا يمكن لرئيس مجلس الدولة الجديد تجاهل التعامل مع مجلس النواب في هذه الجوانب المحددة في الإعلان الدستوري.

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الوطن الليبية

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