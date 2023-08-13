بعد كشف طموحه لرئاسة الحكومة المقبلة.. اللافي منزعج من توصيفات “الدبيبة” في الخطابات العامة

أعرب وليد اللافي وزير الدولة للاتصالات والشؤون السياسية بحكومة الوحدة المؤقتة عن انزعاجه من استخدام توصيفي “معالي وفخامة” في الخطاب العام، واللذين يلتصقان برئيس حكومة لوحدة لمؤقتة عبد الحميد الدبيبة ووزرائه ومنهم اللافي نفسه.

وقال اللافي في تغريدة عبر “تويتر” إن “استخدام التوصيفات الدبلوماسية الرسمية في الخطاب العام (معالي/ فخامة) لا يتماشى مع معايير الاتصال الحديثة مع الجمهور، التي تتطلب التحول نحو لغة أكثر عصرية وأكثر قربا من الناس، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن “اللغة المنغلقة تصنع حواجز وتعوق قدرة المسؤول والجهات الرسمية على إيصال الرسائل المطلوبة والتفاعل الإيجابي مع المجتمع”.

يشار إلى أن وسائل الإعلام التابعة لحكومة الدبيبة والتي يشرف عليها اللافي شخصيا هي من تستخدم هذه التوصيفات في أخبارها عن الحكومة.

يذكر أن مصادر خاصة أطلعت “الساعة 24” في يوليو الماضي عن إجراء “وليد اللافي” اتصالات سرية مع أطراف خارجية بغية دعمه في الوصول إلى رئاسة الحكومة المرتقبة التي يسعى لتشكيلها مجلسا النواب والدولة كشرط لإجراء الانتخابات.

وقالت المصادر إن اللافي تعهد لتلك الأطراف الخارجية بعدم الترشح للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية وأن حكومته ستلتزم بإجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه.

وأشارت المصادر إلى أن اللافي أبلغهم أنه سيعمل على تقديم كافة الدعم الفني والإعلامي والمادي لمفوضية الانتخابات، وتعهد بتسهيل مهمة لجنة الرئاسي في مراقبة الإنفاق العام والعدالة في توزيع العائدات النفطية بين المناطق.