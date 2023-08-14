برئاسة “الكوني”.. تجمع “من أجلك فزان” يطالب بكيان رسمي لشؤون الجنوب الليبي

طالب تجمع “من أجلك فزان”، بتشكيل كيان رسمي يمثل أهالي فزان، يكون لسان حالهم للمطالبة بحقوقهم، لتوزيع ثروة الوطن على أبنائه بالتساوي، والاستفادة منها في التنمية والإعمار.

وأكد التجمع خلال اجتماع مع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، أن الجنوب هو العمق الاستراتيجي للوطن، ومصدر خيراته، ويعاني تدنياً كبيراً في مستوى الخدمات في عديد المجالات، ويدعون لوحدة ليبيا، ولا يزالون محافظين عليها رغم الظروف التي يعيشها الجنوب.

وطالبوا بضرورة تشكيل لجانٍ تضم أعضاء مجلسي النواب والدولة، والوزراء، والخبراء، وشيوخ القبائل ليكون الجسم الرسمي لشؤون فزان برعاية موسى الكوني، والتنسيق لعقد ملتقى في الجنوب يعلنون من خلاله وقوفهم إلى جانب الوطن، وأنهم أحد أركانه، ويطالبون من خلاله بحقوقهم.

وشددوا على ضرورة العمل لإعادة الاستقرار في مناطق الجنوب ونجاح مشروع المصالحة فيما بينهم وعودة المهجَّرين والنازحين منهم.

واعتبر عضو المجلس الرئاسي، أن مباركة تجمع فزان لشخصه لمتابعة كل ما يتعلق بمناطق الجنوب لتحقيق تنميته واستقراره، ستكون دافعاً له لتحقيق مطالب مناطق الجنوب لنيل حقوقهم.

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واستعرض الكوني، رؤيته لتحقيق الاستقرار والتنمية في الجنوب التي لن تتحقق إلا بتكاتف جهود أبنائه.

ورحب بانعقاد ملتقى فزان الذي سيضم كل مكوناته للإعلان من خلاله بأنهم جزء من الوطن، لدعم جهود المصالحة وإعادة الحياة لمدينة مرزق وتفعيل صندوق إعمار المدينة.