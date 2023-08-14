“أبوزريبة” يبحث التحديات الأمنية التي تواجه منطقة توكرة

الوطن| متابعات

اجتمع وزير الداخلية الليبية اللواء “عصام أبوزريبة” صباح اليوم الأحد ، بديوان الوزارة بمدينة بنغازي، مع مدير مديرية أمن توكرة اللواء “فوزي المهدي”.

واستعراض خلال الاجتماع، التحديات الأمنية التي تواجه منطقة توكرة ووضع الخطط والتدابير اللازمة لمعالجتها بشكل فعـال

واستمع أبوزريبة لطلبات مدير الأمن المتمثلة في بناء بعض المكاتب للمديرية، إضافة إلى دعم المديريِّة بالآليات والمستلزمات اللازمة، وتم أيضًا خلال الاجتماع التطرق إلى الأوضاع المالية لِمُنتسبي المديرية

وتعهد أبوزريبة بتقدِّيم جميع الموارد اللازمة وَالدعم اللازم للمُديرية، لتعزيز قدراتها الأمنية وتحسين أدائها وأداء مُنتسبيها.