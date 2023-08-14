حماد: سنُسخِّر كل الإمكانات لدعم مواطني الجنوب

التقى رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب “أسامة حماد” بأعضاء المجلس التسييري لبلدية مرزق وهم “محمد عثمان ادم رئيس مجلس التسييري مرزق المكلف وعبدالله اللاكي بازن رئيس مجلس الاجتماعي مرزق ومحمد حماد مختار” المحلة للبلدية

جاء اللقاء لبحث احتياجات البلدية والوقوف على أحوال الخدمات المقدمة للمواطنين وسبل دعمها وتعزيزها بما ينعكس على واقعهم اليومي ويلبي طموحاتهم، والعمل من أجل تسريع عجلة التنمية والإعمار والاستثمار في الجنوب.

ووفق منشور للحكومة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، ناقش اللقاء ملف المصالحة الوطنية وجهود جبر الضرر لحل المشاكل الاجتماعية وتوطيد السلم المجتمعي بما ينعكس إيجابا ويحقق المزيد من الاستقرار.

وبدوره أكد “حماد” على أن الحكومة وضعت الجنوب كغيره من مناطق ليبيا نصب أعينها، وستسخر كل امكانياتها من أجل دعم مواطني الجنوب في كافة النواحي.