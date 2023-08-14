ممثلو التبو في هيئة صياغة الدستور يردون على رئيس الهيئة التأسيسية نوح عبدالسيد

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رد ممثلي التبو في الهيئة التأسيسية للدستور المقاطعين على تصريحات رئيس الهيئة التأسيسية نوح عبدالسيد حول الوصول إلى التوافق مع ممثلي المكونات الثقافية في مدينة صلالة العمانيةعلى حقوقهم الدستورية.

وفند ممثلو التبو في بيان لهم تصريحات عبدالسيد بأن نص وجوب التوافق مع المكونات الثقافية الذي جاء بالمادة رقم (30) بالإعلان الدستوري يعتبر عرقلة.

وأكد ممثلو التبو أن حوار صلالة لم يحدث فيه توافق مع ممثلي التبو في الهيئة وقد تم إصدار بيان بخصوصه من داخل صلالة بتاريخ 2016/4/7 تأكيدا على ذلك وبيانات لاحقا رفضا للمسودة.

وأفادوا أن اختزال قضايا الدستور العالقة في ما يهم المكون العربي ببرقة وطرابلس يعتبر تجاوزا للإعلان الدستوري واختزالا لليبيا داخل مكون واحد.

واعتبر ممثلو التبو أن تصريحات رئيس الهيئة لا ترتقي إلى حجم المسؤولية الملقاة على الهيئة لخلق دستور جامع لكل الليبيين.

ودعا ممثلو التبو الهيئة التأسيسية ورئيس البعثة الأممية إلى خلق حوار لإنتاج دستور واقعي يعالج كل القضايا التي تخص التبو والعرب والطوارق والأمازيغ.