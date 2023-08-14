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“الزادمة” يتابع مع “الفاو” المشاريع الزراعية قيد التنفيذ في الجنوب

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

 

الوطن| متابعات

استقبل نائب رئيس الحكومة الليبية المهندسسالم الزادمةبعد ظهر يوم الاربعاء الماضي 9 اغسطس 2023 م بمكتبه بديوان رئاسةمجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية المنسق المحلي لمشروعات منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) المهندسإدريس ميلاد المهديوذلك في اطارمتابعته لأوضاع واحتياجات قطاع الزراعة بالجنوب أحد ركائز الأمن القومي.

وقدم المهدي خلال الاجتماع احاطة للزادمة عن المشروعين تحت التنفيذ بالمنطقة الجنوبية الاول المتعلق برصد وتقييم وترشيد استخدام المياهبالقطاع الزراعي في ليبيا  (مروات) ومشروع تقييم البنية التحتية للري (اقوات) و تناول اللقاء مستهدفات المشروعين وماتم إنجازه منمراحل.

وشدد الزادمة على ضرورة الاستعداد والتهيؤ لأزمات الغذاء العالمية المتوقعة معبرا عن استعداده للدفع بهذه المشرعات الوطنية الاستراتيجيةوتقديم الدعم الممكن لها للمساهمة في مواجهة التحديات المتعلقه بالأمن المائي والأمن الغذائي

وكلف مستشار الشؤون الاستراتيجية بتسهيل إجراءات الفريق الميداني المكلف لإنجاز المهمة المكلف بها، وتوفير مقر مناسب للمنصة الرقمية(ميروات) على المستوي المحلي والتي سوف تدار بعناصر محلية من مهندسين  وطنيين تحت إشراف وزارتي الزراعة والموارد المائية.

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الوطن الليبية

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