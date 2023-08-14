أبوزريبة يتابع الحملة الأمنية ضد تهريب البشر في طبرق

الوطن| رصد

بحث وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة، في مكتبه بديوان الوزارة في بنغازي، مع مدير مديرية أمن طبرق سامي نصر، ما أسفرت عنه الحملة الأمنية الموسعة التي تقوم بها مديرية الأمن خلال الفترة الأخيرة للحد من جرائم تهريب البشر والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى المداهمات التي نفذتها عناصر المديرية لعدد من الأوكار.

وناقش الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تواجه منتسبي المديرية في تنفيذ مهامهم الموكلة لهم، وإيجاد الحلول المناسبة لضمان نجاح سيّرالعمل الأمني داخل المدينة.

وأثنى أبوزريبة على الجهود التي تقوم بها المديرية ومنتسبيها خلال الفترة الأخيرة في مكافحة الجريمة وضبط المجرمين، معتزمًا على توفير كافة الاحتياجات اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار.